Турция будет бороться с теневым сектором бизнеса: не оставим без внимания ни одного налогоплательщика

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что стране удалось справиться с самым тяжелым периодом экономического кризиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туризм в Турции

Он отметил, что благодаря государственным мерам инфляция снизилась, а дефицит бюджета сократился. Кроме того, министр подчеркнул, что Турция создала достаточную финансовую подушку безопасности.

Однако он также признал, что перед государством остаются экономические проблемы, среди которых — масштабный теневой сектор бизнеса. Власти намерены активно бороться с этой проблемой, сообщает "Прайм".

Шимшек заверил, что в 2025 году они не оставят без внимания ни одного налогоплательщика.

Ранее сообщалось, что Банк Англии не успевает обрабатывать все запросы на возврат золота. Ожидание клиентов увеличилось с нескольких дней до нескольких недель. Заместитель управляющего банком Рамсден, считает, что спрос на золото растет из-за повышения его стоимости на фьючерсном рынке в Нью-Йорке, что создает возможности для трейдеров.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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