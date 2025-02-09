Ажиотаж вокруг золота: 8 тысяч слитков покинули хранилища Банка Англии

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние месяцы из хранилищ было изъято около 8 тысяч золотых слитков, что составляет примерно 2% от общего запаса.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слитки золота

Инвесторы начали паниковать на фоне возможной торговой войны, которую может развязать Дональд Трамп.

Банк Англии не успевает обрабатывать все запросы на возврат золота. Ожидание клиентов увеличилось с нескольких дней до нескольких недель. Заместитель управляющего банком Рамсден, считает, что спрос на золото растет из-за повышения его стоимости на фьючерсном рынке в Нью-Йорке, что создает возможности для трейдеров.

Кроме того, инвесторы переживают по поводу возможных новых тарифов на золото, которые могут ввести США. Банк Англии хранит не только золотые резервы Великобритании, но и запасы центральных банков других стран и дилеров. В целом, объем золота на хранении в банке составляет около 400 тысяч слитков, сообщает "РГ".

Уточнения

Сли́ток или чу́шка — брусок металла. Слитки могут обладать разной массой, формой и категорией. При этом термин слиток чаще всего используется применительно к цветным и драгоценным металлам, тогда как термин чушка — к чёрным металлам.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.