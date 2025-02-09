Почему РФ не будет выплачивать взнос в ЕЭК ООН? Всё, что нужно знать об этой организации

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Российской Федерации приняло решение не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН за 2024 год.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ООН

Согласно распоряжению, опубликованному на официальном правовом портале, это решение было согласовано с Министерством иностранных дел и Министерством финансов России. Отказ от взноса означает, что Россия не будет вносить привычные 1,2 млн долларов, которые она ежегодно перечисляла с 2008 года.

ЕЭК ООН — это одна из пяти региональных комиссий, действующих в рамках Экономического и Социального совета ООН, с штаб-квартирой в Женеве, пишет URA.RU.

Основанная в 1947 году, комиссия помогает странам региона разрабатывать экономические нормы и стандарты, поддерживать экономическую интеграцию и способствует укреплению экономических связей между государствами. Сегодня её членами являются 56 стран, включая не только европейские государства, но и США, Канаду, Израиль, а также несколько центральноазиатских стран.

Уточнения

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) — одна из пяти региональных комиссий Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС). Европейская экономическая комиссия ООН была создана в 1947 г. с целью скорейшего восстановления разрушенных войной стран континента и содействия развитию экономического сотрудничества между ними.



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