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Без России: Зеленский рассказал, как Украина может обеспечить Европу газом

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Экономика

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности страны стать важным газовым хабом для Европейского Союза.

Украинский президент Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский президент Владимир Зеленский

Как сообщает Telegram-канал Офиса президента, Зеленский выразил желание наладить контракты на поставки сжиженного газа на Украину и подчеркнул, что Украина будет готова стать центральным узлом для всего европейского рынка.

Он добавил, что американские партнёры поддерживают эту инициативу, что, по его мнению, повысит безопасность как Украины, так и Европы в целом.

Зеленский отметил, что это решение уменьшит зависимость от российского газа, что также повысит уровень энергетической безопасности в регионе.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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