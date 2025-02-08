Законопроект о повышении пенсий военным внесли в Госдуму

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить учитываемое денежное довольствие для индексации военных пенсий на 9,5 процента.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Документ был опубликован в электронной базе Госдумы 8 февраля. Законопроект касается пенсий бывших военнослужащих, сотрудников полиции, пожарных, судебных приставов, а также работников ФСИН и Росгвардии и их семей. В правительстве напомнили, что реальный уровень инфляции в прошлом году составил 9,5 процента.

Для повышения военных пенсий на данный процент власти предлагают увеличить долю денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии, с 89,83 до 93,59 процента.

Кабмин поддержал этот законопроект, и в случае его принятия изменения вступят в силу с момента официального опубликования, охватывая правоотношения, возникшие с 1 января, пишет "Парламентская газета".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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