Дальневосточный гектар: более 10 тысяч россиян получили лесные участки за восемь лет

За последние восемь лет более 10 тысяч людей воспользовались программой "Дальневосточный гектар" и "Арктический гектар", получив в безвозмездное пользование лесные участки.

Фото: commons.wikimedia.org by presse03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Харвестер John Deere 1170E

Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Забайкальский край стали лидерами по количеству выданных участков.

Об этом сообщает sakh.online со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства лесного хозяйства.

Программа "Дальневосточный гектар" была запущена в 2016 году, а в 2021 году была расширена, включая земельные участки в Арктической зоне и других территориях Севера и Сибири под названием "Арктический гектар". В рамках программы участники могут получить лесные участки в безвозмездное пользование.

Что касается статистики, Республика Саха (Якутия) лидирует с 5,7 тысячи договоров (55,4%), за ней следует Забайкальский край с 1,9 тысячи договоров (19,2%) и Сахалинская область с 813 договорами (7,8%).

С 1 января 2025 года вступает в силу новое постановление правительства, которое устанавливает правила заключения дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования, если участок предоставлен из земель лесного фонда. В таких случаях ответственным за договор будет Росимущество, а не региональное лесное ведомство.

Уточнения

Гекта́р (от греч. ἑκατόν «сто» + ар; русское обозначение: га; международное: ha) — внесистемная единица измерения площади, равная площади квадрата со стороной 100 м: 1 га = 1 гм² = 10 000 м² = 100 дам² = 100 а = 100 соток = 0,01 км².



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.