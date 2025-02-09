Аналитик Ветерков: сфера ритейла и логистики лидирует по числу вакансий в России

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский рынок труда в 2024 году сформировал явных лидеров по числу вакансий. По словам заместителя генерального директора сервиса "Работа.ру" Александра Ветеркова, больше всего новых рабочих мест появилось в сфере ритейла и логистики.

Фото: flickr.com by Ирина Ефимова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Курьеры Яндекс.Еды

Кто оказался в числе самых востребованных специалистов?

Кассиры и продавцы — основной костяк сферы ритейла.

Курьеры и водители — обеспечивают бесперебойную логистику.

Работники складов и сортировщики — спрос на эти профессии вырос на 70%.

Производственные специалисты — рабочие кадры были особенно востребованы.

Программисты и IT-специалисты — цифровизация продолжается.

Где чаще всего открывались вакансии?

Ритейл стал ключевой отраслью, где работодатели активно искали персонал.

Логистика и доставка росли, так как спрос на курьеров и водителей не падал.

Производственные предприятия увеличили набор сотрудников из-за роста заказов.

IT-сфера продолжала нанимать кадры, но уступила ритейлу по числу вакансий.

Почему именно эти профессии были в топе?

В 2024 году экономика России продолжала адаптироваться к новым условиям, и работодатели делали ставку на стабильные отрасли с высоким потребительским спросом.

Рост онлайн-торговли и доставки увеличил потребность в курьерах и водителях.

Магазины и торговые сети постоянно нуждались в персонале.

Как россияне реагировали на изменения на рынке труда?

Опрос показал, что 30,3% россиян готовы освоить новую профессию, а 25,2% рассматривают переобучение как способ стабилизировать доход. Еще 20,7% заявили, что готовы сменить сферу из-за карьерного потолка.

Что в итоге?

В 2024 году ритейл и логистика стали лидерами по числу вакансий, а самыми востребованными специалистами оказались кассиры, водители и курьеры. На фоне этих тенденций все больше россиян задумываются о переобучении для стабильного дохода.

Уточнения

Профе́ссия (лат. professio; от profiteor - "объявляю своим делом") — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.



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