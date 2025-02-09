Аналитик Ветерков: сфера ритейла и логистики лидирует по числу вакансий в России

Российский рынок труда в 2024 году сформировал явных лидеров по числу вакансий. По словам заместителя генерального директора сервиса "Работа.ру" Александра Ветеркова, больше всего новых рабочих мест появилось в сфере ритейла и логистики.
Опрос показал, что 30,3% россиян готовы освоить новую профессию, а 25,2% рассматривают переобучение как способ стабилизировать доход. Еще 20,7% заявили, что готовы сменить сферу из-за карьерного потолка.
В 2024 году ритейл и логистика стали лидерами по числу вакансий, а самыми востребованными специалистами оказались кассиры, водители и курьеры. На фоне этих тенденций все больше россиян задумываются о переобучении для стабильного дохода.
Профе́ссия (лат. professio; от profiteor - "объявляю своим делом") — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.