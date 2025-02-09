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Россия удерживает позиции второго по величине экспортера удобрений в США

2:03
Экономика

Несмотря на снижение поставок, Россия продолжает занимать второе место среди крупнейших экспортеров удобрений в США. По данным американской статистики, в 2024 году объем закупок российских удобрений составил 1,1 миллиарда долларов, а доля России на рынке снизилась с 14,8% до 12,3%.

Удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes
Удобрения

Как изменился рынок удобрений в США?

  • Первое место занимает Канада, поставившая в США удобрения на 3,7 миллиарда долларов (42,8%).
  • Россия сохраняет вторую позицию, несмотря на сокращение объемов.
  • На третьем месте Саудовская Аравия, экспортировавшая удобрения на 760,8 миллиона долларов.
  • Общий импорт удобрений в США снизился на 5%, составив 8,7 миллиарда долларов.

Почему поставки снизились?

Эксперты отмечают несколько причин:

  • Рост пошлин на российские удобрения со стороны ЕС, что повлияло на мировые поставки.
  • Общее снижение закупок удобрений США на 5%.
  • Изменение торговых маршрутов, перераспределение поставок в другие страны.

Как это влияет на рынок?

  • Несмотря на спад, Россия остается ключевым игроком на рынке удобрений США.
  • Американские аграрии продолжают закупать удобрения из России, так как их качество и цена остаются конкурентоспособными.
  • Россия продолжает обеспечивать значительную часть глобального экспорта удобрений, несмотря на торговые ограничения.

Что в итоге?

Россия сохранила статус второго крупнейшего поставщика удобрений в США, уступая только Канаде. Несмотря на сокращение объемов, американские аграрии продолжают закупать российские удобрения на миллиарды долларов, что подтверждает важность России на мировом рынке.

Уточнения

Удобре́ния - вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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