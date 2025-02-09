Россия удерживает позиции второго по величине экспортера удобрений в США

Несмотря на снижение поставок, Россия продолжает занимать второе место среди крупнейших экспортеров удобрений в США. По данным американской статистики, в 2024 году объем закупок российских удобрений составил 1,1 миллиарда долларов, а доля России на рынке снизилась с 14,8% до 12,3%.
Эксперты отмечают несколько причин:
Россия сохранила статус второго крупнейшего поставщика удобрений в США, уступая только Канаде. Несмотря на сокращение объемов, американские аграрии продолжают закупать российские удобрения на миллиарды долларов, что подтверждает важность России на мировом рынке.
Удобре́ния - вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.