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Росстат зафиксировал рост долгов по зарплатам впервые с 2015 года

2:02
Экономика

Российские компании снова стали накапливать долги перед своими сотрудниками. По данным Росстата, на 1 января 2025 года сумма просроченной задолженности по зарплатам достигла 507,9 млн рублей, что на 43,5% больше, чем годом ранее.

Пустой кошелёк
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Почему начали расти долги по зарплатам?

Эксперты связывают ситуацию с рядом факторов:

  • Экономическая нестабильность — ряд компаний столкнулся с финансовыми трудностями.
  • Проблемы в бизнесе — некоторые предприятия не смогли вовремя рассчитать сотрудников.
  • Резкий рост задолженности за 2024 год — только новые долги составили 394,7 млн рублей.

Как это соотносится с предыдущими годами?

Рост задолженности по зарплатам фиксируется впервые с 2015 года. Тогда, в период экономического кризиса и санкционного давления, долги выросли на 75%, достигнув 3,5 млрд рублей.

  • Что делать, если задерживают зарплату?
  • Обратиться в бухгалтерию или к руководству — выяснить причину задержки.
  • Зафиксировать задолженность письменно — оформить официальное заявление.
  • Подать жалобу в трудовую инспекцию — если зарплата не выплачивается длительное время.
  • Обратиться в суд — если работодатель игнорирует обращения.

Когда ситуация изменится?

Эксперты прогнозируют, что задержки зарплат могут носить временный характер, но многое зависит от экономической ситуации в 2025 году.

Что в итоге?

Долги по зарплатам в России пока растут. Компании накопили более 500 млн рублей просроченных выплат, а задержки зарплат становятся все более частым явлением. Если проблема не будет решена, число невыплаченных зарплат может продолжить расти.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе. Оплата труда работника осуществляется работодателем в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты; денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свою рабочую силу.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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