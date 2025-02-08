Росстат зафиксировал рост долгов по зарплатам впервые с 2015 года

Российские компании снова стали накапливать долги перед своими сотрудниками. По данным Росстата, на 1 января 2025 года сумма просроченной задолженности по зарплатам достигла 507,9 млн рублей, что на 43,5% больше, чем годом ранее.
Эксперты связывают ситуацию с рядом факторов:
Рост задолженности по зарплатам фиксируется впервые с 2015 года. Тогда, в период экономического кризиса и санкционного давления, долги выросли на 75%, достигнув 3,5 млрд рублей.
Эксперты прогнозируют, что задержки зарплат могут носить временный характер, но многое зависит от экономической ситуации в 2025 году.
Долги по зарплатам в России пока растут. Компании накопили более 500 млн рублей просроченных выплат, а задержки зарплат становятся все более частым явлением. Если проблема не будет решена, число невыплаченных зарплат может продолжить расти.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе. Оплата труда работника осуществляется работодателем в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты; денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свою рабочую силу.
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