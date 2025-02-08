В Подмосковье обучат 10 тысяч специалистов для туристической отрасли

В России туристическая отрасль активно развивается, а это требует привлечения новых специалистов. В Подмосковье на базе Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) создан один из трех федеральных ресурсных центров, который в этом году планирует обучить 10 тысяч профессионалов для туристической индустрии.

Фото: freepik.com by lookstudio на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туризм

Новый центр подготовки кадров для туризма

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, спрос на внутренний туризм в России продолжает расти, что создает потребность в квалифицированных сотрудниках. В регионе уже работает 14 колледжей и 5 вузов, занимающихся подготовкой кадров для туристического бизнеса.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в настоящее время в индустрии туризма задействовано около миллиона человек, а потребность в новых специалистах составляет 250 тысяч. К 2030 году это число увеличится до 400 тысяч, поэтому качественное образование становится ключевым фактором развития сферы.

Как проходит обучение?

Новый ресурсный центр в РГУТИС ориентирован на комплексное развитие специалистов, которые смогут работать как в гостеприимстве, так и в туристическом бизнесе. Университет уже подписал соглашения о создании дополнительных кампусов в Завидово (Московская область) и Анапе, где будут обучать кадры для масштабных туристических проектов.

Роль нацпроекта "Туризм и гостеприимство"

Программа подготовки кадров реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", который направлен на развитие туристической инфраструктуры, создание новых рабочих мест и повышение качества сервиса в России.

Вместе с РГУТИС аналогичные федеральные ресурсные центры подготовки кадров созданы в Татарстане и Санкт-Петербурге. Они помогут формировать профессиональную среду для индустрии гостеприимства и туризма, обеспечивая бизнес квалифицированными сотрудниками.

Что в итоге?

Рост внутреннего туризма требует новых кадров, и федеральные образовательные центры играют ключевую роль в формировании профессиональной среды. Уже в этом году 10 тысяч новых специалистов пройдут обучение в Подмосковье, чтобы сделать туристический сервис в России еще лучше.

Уточнения

Тури́зм (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Сферы экономики, которые охватывают коммерческую деятельность организаций, в основном связанных с туризмом, относят к отраслям туризма, например, бюро путешествий и другие услуги бронирования.





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