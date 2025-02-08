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Россия сохранила статус второго экспортёра удобрений в США

1:33
Экономика

В 2024 году Россия остается вторым крупнейшим экспортером удобрений в США, однако объем поставок сократился в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

Анализ почвы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анализ почвы

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистики. Доля России на рынке импорта удобрений в США уменьшилась с 14,8% до 12,3%, а общая стоимость закупок снизилась с 1,35 млрд долларов (135 млрд рублей) до 1,1 млрд долларов (110 млрд рублей). Первое место по экспорту занимают Канада, хотя она также уменьшила свои поставки на 42,8%.

В целом, США сократили импорт удобрений за границей до 8,7 млрд долларов (870 млрд рублей), что на почти 5% меньше, чем в 2023 году. 

Кроме того, Европейская комиссия вводит пошлины на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии, что должно способствовать развитию внутреннего производства в ЕС, которое пострадало из-за энергетического кризиса. 

Тем не менее, как сообщала газета Politico, введение пошлин на российские удобрения может негативно сказаться на сельскохозяйственном секторе ЕС, так как увеличиваются затраты производителей и поставщиков из третьих стран, желающих работать на европейском рынке.

Уточнения

Экспортёр — сторона в международных экономических отношениях, поставляющая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли другой стороне (импортёру), которая использует их для производства других товаров, услуг или потребляет.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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