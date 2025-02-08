Спрос на парфюмерию вырос: россияне не отказываются от дорогих ароматов

Рынок парфюмерии в России переживает настоящий бум: несмотря на рост цен и снижение импорта, спрос на духи только увеличивается.
Эксперты отмечают, что даже в кризис люди не отказываются от небольших радостей. Парфюм — один из тех товаров, которые приносят моментальное удовольствие, поэтому россияне продолжают тратить на него деньги.
Специалисты уверены, что цены продолжат расти из-за удорожания логистики и курса валют. Однако спрос на духи в России останется высоким, а отечественные производители продолжат расширять свои позиции.
Парфюмерия остается важной частью жизни россиян, несмотря на подорожание и снижение импорта. Покупатели адаптируются к новым реалиям, выбирая российские бренды, нишевые ароматы и мини-версии любимых духов.
Парфюме́рия - совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях. Изначально понятие "парфюмерия" относилось к веществам, применяемым для благовонного окуривания воздуха, в том числе в религиозных культах (см. фимиам). Под парфюмерией также понимается отрасль производства, основанного на научных знаниях по сочетанию запахов.
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