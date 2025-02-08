Спрос на парфюмерию вырос: россияне не отказываются от дорогих ароматов

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок парфюмерии в России переживает настоящий бум: несмотря на рост цен и снижение импорта, спрос на духи только увеличивается.

Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian Парфюм

Как изменился рынок парфюмерии?

Спрос вырос на 3,3%, доля парфюмерии в продажах достигла 15,6%.

Импорт сократился на 37%, но российское производство удвоилось.

На полках магазинов на 49% больше отечественных ароматов, чем год назад.

Средний чек на духи вырос с 5 тыс. до 6,5-7 тыс. рублей перед праздниками.

Почему россияне не экономят на парфюмерии?

Эксперты отмечают, что даже в кризис люди не отказываются от небольших радостей. Парфюм — один из тех товаров, которые приносят моментальное удовольствие, поэтому россияне продолжают тратить на него деньги.

Как изменились предпочтения покупателей?

Люксовые западные бренды стали менее доступны.

Все больше россиян выбирают нишевую и отечественную парфюмерию.

В моду входят мини-версии ароматов — способ сэкономить и попробовать больше новинок.

Что ждет парфюмерный рынок дальше?

Специалисты уверены, что цены продолжат расти из-за удорожания логистики и курса валют. Однако спрос на духи в России останется высоким, а отечественные производители продолжат расширять свои позиции.

Вывод

Парфюмерия остается важной частью жизни россиян, несмотря на подорожание и снижение импорта. Покупатели адаптируются к новым реалиям, выбирая российские бренды, нишевые ароматы и мини-версии любимых духов.

Уточнения

Парфюме́рия - совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях. Изначально понятие "парфюмерия" относилось к веществам, применяемым для благовонного окуривания воздуха, в том числе в религиозных культах (см. фимиам). Под парфюмерией также понимается отрасль производства, основанного на научных знаниях по сочетанию запахов.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.