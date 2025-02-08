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Спрос на парфюмерию вырос: россияне не отказываются от дорогих ароматов

1:47
Экономика

Рынок парфюмерии в России переживает настоящий бум: несмотря на рост цен и снижение импорта, спрос на духи только увеличивается.

Парфюм
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Парфюм

Как изменился рынок парфюмерии?

  • Спрос вырос на 3,3%, доля парфюмерии в продажах достигла 15,6%.
  • Импорт сократился на 37%, но российское производство удвоилось.
  • На полках магазинов на 49% больше отечественных ароматов, чем год назад.
  • Средний чек на духи вырос с 5 тыс. до 6,5-7 тыс. рублей перед праздниками.

Почему россияне не экономят на парфюмерии?

Эксперты отмечают, что даже в кризис люди не отказываются от небольших радостей. Парфюм — один из тех товаров, которые приносят моментальное удовольствие, поэтому россияне продолжают тратить на него деньги.

Как изменились предпочтения покупателей?

  • Люксовые западные бренды стали менее доступны.
  • Все больше россиян выбирают нишевую и отечественную парфюмерию.
  • В моду входят мини-версии ароматов — способ сэкономить и попробовать больше новинок.

Что ждет парфюмерный рынок дальше?

Специалисты уверены, что цены продолжат расти из-за удорожания логистики и курса валют. Однако спрос на духи в России останется высоким, а отечественные производители продолжат расширять свои позиции.

Вывод

Парфюмерия остается важной частью жизни россиян, несмотря на подорожание и снижение импорта. Покупатели адаптируются к новым реалиям, выбирая российские бренды, нишевые ароматы и мини-версии любимых духов.

Уточнения

Парфюме́рия - совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях. Изначально понятие "парфюмерия" относилось к веществам, применяемым для благовонного окуривания воздуха, в том числе в религиозных культах (см. фимиам). Под парфюмерией также понимается отрасль производства, основанного на научных знаниях по сочетанию запахов.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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