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Почему запчасти для немецких автомобилей подорожали больше всего на рынке

1:36
Экономика

В Пермском крае цены на запчасти для иномарок выросли на 70-200% за последний год в зависимости от типа детали.

автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автозавод

 Больше всего подорожание запчастей наблюдается у автомобилей немецкого производства — BMW, Mercedes-Benz и Audi. В то же время запчасти для отечественных автомобилей подорожали всего на 3,2%. Эти данные озвучил Виталий Гордеев, директор компании PARKK, занимающейся продажей и обслуживанием электромобилей, сообщает РБК.

Гордеев отмечает, что сбои в процессах поставок и продаж автозапчастей в 2021 году все еще восстанавливаются. В период 2021-2022 годов наблюдался максимальный дефицит запчастей, но поставщики предпринимают меры для стабилизации ситуации. В 2024 году цены на иномарки заметно возросли, и к этому способствовали курс валют и усложнение логистических цепочек. Также увеличенные продажи в 2022-2023 годах создали новый дефицит запчастей.

По словам Гордеева, в 2025 году рост цен на автозапчасти скорее всего будет зависеть от валютного курса. Если он останется стабильным, увеличение цен будет минимальным. Представители рынка надеются на упрощение логистических цепочек поставок в Россию, что может помочь избежать дефицита запчастей.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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