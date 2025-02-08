В Казахстане могут наложить штрафы за досрочное погашение кредита

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана разъяснило, при каких условиях банк может наложить штраф за досрочное погашение кредита.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Агентство подчеркнуло, что досрочное погашение кредита помогает заемщикам снизить переплату и быстрее расплатиться с долгом, однако перед этим необходимо учитывать несколько важных факторов.

Во-первых, важно внимательно изучить условия договора с банком, так как законодательство Казахстана запрещает штрафы за досрочное закрытие кредита, но есть исключения. Если срок кредита не превышает одного года, банк может удержать компенсацию при полном погашении в первые 6 месяцев. Для кредитов, срок которых более одного года, возможен штраф за погашение в течение первых 12 месяцев. Также рекомендуется уточнить, требует ли банк подачу специального заявления для досрочного закрытия.

Во-вторых, заемщикам стоит уточнить сумму долга в банке, особенно если имеются просроченные платежи или штрафы, поскольку они могут быть погашены в первую очередь.

В-третьих, необходимо выбрать способ погашения. Можно погасить кредит полностью или частично. При полном погашении все долги и проценты закрываются, а при частичном погашении может быть снижена переплата и основная сумма долга. Чаще всего эффективнее выбирать вариант с сокращением срока кредита.

В-четвертых, стоит проверить порядок погашения кредита — некоторые банки требуют делать это через мобильное приложение или писать заявление, в противном случае деньги могут просто поступить на счет без уменьшения суммы долга.

В-пятых, после полного погашения кредита важно получить у банка документ, подтверждающий закрытие займа.

Агентство также настоятельно рекомендует следить за своей кредитной историей. После выплаты кредита заемщики могут проверить свои данные на сайте кредитных бюро и в случае выявления ошибок обратиться в банк для их устранения, сообщает Azattyq Rýhy.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.