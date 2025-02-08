Южная Корея увеличила закупки фанеры у России

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам 2024 года лидером среди импортируемых деревянных материалов в Южной Корее стала фанера, закупленная у России на сумму 93,5 миллиона долларов.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license Фанера

На втором месте, хотя и с падением, оказались лесоматериалы толщиной от 6 миллиметров с объемом импорта 89,8 миллиона долларов, а за ними следует топливная древесина на сумму 73,7 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

В пятерке также значатся обработанные лесоматериалы тоньше 6 миллиметров, импортированные на сумму 5,6 миллиона долларов, и древесно-стружечные плиты на 184 тысячи долларов.

В общем объеме импорта древесины Южная Корея в 2024 году заняла 4-е место, при этом российский импорт находится на этом же уровне.

Первые места среди поставщиков занимают Вьетнам (679,9 миллиона долларов), Индонезия (399,4 миллиона долларов), Китай (380,6 миллиона долларов) и Таиланд (238,9 миллиона долларов).

Уточнения

Фане́ра древе́сно-сло́истая плита́ (нем. Furnier — от фр. fournir — накладывать) — многослойный строительный материал, изготавливаемый путём склеивания специально подготовленного шпона.



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