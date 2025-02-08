71 доллар в месяц — в каких условиях работают женщины на фабриках по переработке креветок в Индии

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В индийской индустрии морепродуктов (особенно в штате Андхра-Прадеш) миллионы женщин занимаются обработкой креветок.

Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info Креветки

В стране работает более 100 частных предприятий, и за последние четыре года экспорт морепродуктов вырос на более чем 30% и достиг 7,38 миллиарда долларов в 2023-2024 финансовом году.

США и Китай являются крупнейшими рынками для индийских морепродуктов, на их долю приходится более 50% всего экспорта.

Правительство Индии планирует дальнейший рост экспорта, в частности замороженных креветок, которые составляют более 66% дохода от экспорта морепродуктов.

Для работы с креветками нужны "нежные" руки, поэтому предприятия набирают молодых женщин. Работа на перерабатывающих предприятиях обычно включает обезглавливание, очистку, сортировку, заморозку и упаковывание креветок. 27-летняя Лата вернулась домой через четыре месяца после работы по ночам: обрабатывала креветки стоя с 21:00 до 9:00 при низких температурах и получала всего около 6000 индийских рупий (71 доллар) в месяц за 12-часовую смену.

Согласно индийскому закону о фабриках 1948 года, максимальная рабочая неделя составляет 60 часов с оплатой за сверхурочные после 48 часов и минимум одним выходным днем каждые 10 дней. Однако из 13 женщин, с которыми общалась CNN, восемь работали по 12 часов в смену, около 70 часов в неделю, без оплаты за сверхурочку или выходные.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).



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