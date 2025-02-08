Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Ольга Дибцева рассказала о трудностях развода: пришлось наступать на горло своей гордыне
5 советских вещей, которые снова в моде – не выбрасывайте их
Как починить пылесос: 5 шагов к восстановлению работы устройства
Следы инопланетной жизни могли стереться за сотни тысяч лет — что теперь делать
Евгений Кулик рассекретил имя новорождённого сына: Боже упаси, какой Лотерей?
Удивите всех изящной фигурой летом 2025 года: эти правила помогут похудеть
Суперфуд или опасность? Узнайте, какую замену бананов не стоит включать в рацион
Ольга Бузова кардинально сменила имидж после новости о женитьбе экс-возлюбленного
Втулка от туалетной бумаги — неожиданная находка для дачников: раскрываем 9 способов её использования

71 доллар в месяц — в каких условиях работают женщины на фабриках по переработке креветок в Индии

1:51
Экономика

В индийской индустрии морепродуктов (особенно в штате Андхра-Прадеш) миллионы женщин занимаются обработкой креветок.

Креветки
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Креветки

В стране работает более 100 частных предприятий, и за последние четыре года экспорт морепродуктов вырос на более чем 30% и достиг 7,38 миллиарда долларов в 2023-2024 финансовом году.

США и Китай являются крупнейшими рынками для индийских морепродуктов, на их долю приходится более 50% всего экспорта. 

Правительство Индии планирует дальнейший рост экспорта, в частности замороженных креветок, которые составляют более 66% дохода от экспорта морепродуктов.

Для работы с креветками нужны "нежные" руки, поэтому предприятия набирают молодых женщин. Работа на перерабатывающих предприятиях обычно включает обезглавливание, очистку, сортировку, заморозку и упаковывание креветок. 27-летняя Лата вернулась домой через четыре месяца после работы по ночам: обрабатывала креветки стоя с 21:00 до 9:00 при низких температурах и получала всего около 6000 индийских рупий (71 доллар) в месяц за 12-часовую смену. 

Согласно индийскому закону о фабриках 1948 года, максимальная рабочая неделя составляет 60 часов с оплатой за сверхурочные после 48 часов и минимум одним выходным днем каждые 10 дней. Однако из 13 женщин, с которыми общалась CNN, восемь работали по 12 часов в смену, около 70 часов в неделю, без оплаты за сверхурочку или выходные. 

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье
Российский шоу-бизнес
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье Аудио 
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Наука и техника
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Егор Крид написал сообщение Вале Карнавал из-за слов о буллинге в отношениях: я сошёл с ума?
Посадил цветочек — получил срок: какие растения могут подвести под статью
Японская классика на вашей кухне: готовим удон с курицей и овощами за 20 минут
Как превратить съёмную квартиру в уютный дом: 7 лёгких решений
Краска на полу? Читайте, как избавиться от пятен без следов!
Забудьте про жим лёжа: взрывной рост мышц обеспечат эти упражнения
Правда ли, что в армии России служат граждане Индии?
Цвета, которые вернут вам молодость! Секреты стиля для женщин 50+
Мама Давы, которой не угодила Ольга Бузова, души не чает в нынешней избраннице сына Мари Краймбрери
Фаянс, сыр и гонки: чем удивит Тверская область
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.