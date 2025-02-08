Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский авиаконцерн Airbus SE сократил количество поставок самолетов до 30 единиц в январе 2024 года, что на 25% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320

В январе Airbus также получил 55 новых заказов на самолеты, включая модели семейства A320neo, A330neo, A350 и грузовые A350F, передает "Интерфакс".

Однако в ноябре 2024 года "Ъ" сообщал, что российские авиакомпании приостановили полеты на 34 из 66 самолетов Airbus A320neo и A321neo.

Министр транспорта России Роман Старовойт подтвердил, что у самолетов Airbus выявлены проблемы с двигателями. Он отметил, что о проблемах с двигателями Airbus A320neo и A321neo стало известно, когда заказчики начали отказываться от этих моделей. С данной проблемой столкнулись не только российские, но и зарубежные авиакомпании.

Уточнения

Airbus (произносится по-английски Э́йрбас; по-французски Эрбю́с) — одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путём слияния нескольких европейских авиапроизводителей. Производит пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолёты под маркой Airbus.





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