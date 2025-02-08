Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм «Дорогой Вилли»: Конкин, Маковецкий и Кяро на одной площадке
Цены на жильё бизнес-класса в 2025 году: стоит ли покупать сейчас или подождать
Как дверь превращается в территорию для кошки: психологический аспект
Хотите лёгкий ужин без вреда для фигуры? Яйца могут быть отличным вариантом
Выписка Олега Стриженова из больницы: что говорят врачи?
Полировка, фильтры, масло: где можно сэкономить, а где лучше не рисковать
Базовое платье для работы, отдыха и вечеринок: как найти идеальный вариант
Февральские выходные 8-9-го принесут перемены: гороскоп для всех знаков
Этот ферментированный продукт: секрет здорового кишечника и лёгкой менопаузы

Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus

1:14
Экономика

Европейский авиаконцерн Airbus SE сократил количество поставок самолетов до 30 единиц в январе 2024 года, что на 25% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License
Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320

В январе Airbus также получил 55 новых заказов на самолеты, включая модели семейства A320neo, A330neo, A350 и грузовые A350F, передает "Интерфакс".

Однако в ноябре 2024 года "Ъ" сообщал, что российские авиакомпании приостановили полеты на 34 из 66 самолетов Airbus A320neo и A321neo.

Министр транспорта России Роман Старовойт подтвердил, что у самолетов Airbus выявлены проблемы с двигателями. Он отметил, что о проблемах с двигателями Airbus A320neo и A321neo стало известно, когда заказчики начали отказываться от этих моделей. С данной проблемой столкнулись не только российские, но и зарубежные авиакомпании.

Уточнения

Airbus (произносится по-английски Э́йрбас; по-французски Эрбю́с) — одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путём слияния нескольких европейских авиапроизводителей. Производит пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолёты под маркой Airbus.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Наука и техника
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток Аудио 
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Еда и рецепты
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение Аудио 
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Авто
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Базовое платье для работы, отдыха и вечеринок: как найти идеальный вариант
Февральские выходные 8-9-го принесут перемены: гороскоп для всех знаков
Этот ферментированный продукт: секрет здорового кишечника и лёгкой менопаузы
Хочешь сжечь больше жира? Названо лучшее время суток для тренировок
Где роскошь? Плесень и разруха вместо былого величия замка Пугачевой
Мясо тает во рту: хитрость с маринадом, которую используют шеф-повара
Ошибка садоводов: почему без весенней подкормки малина даёт мало плодов
Какой шанс, что в ваш самолёт попадёт обломок ракеты? Исследование даёт неожиданный ответ
Брюс Уиллис теряет память и речь: семья актера борется за него
Корица — не только для выпечки: неожиданный способ защиты урожая, о котором мало кто знает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.