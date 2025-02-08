Потребительский спрос на Сахалине изменился: рост в одних категориях и падение в других

После кратковременного снижения в ноябре 2024 года потребительский спрос на Дальнем Востоке показал неоднородную динамику.
Как сообщает пресс-служба Sakh.online, не все товарные категории продемонстрировали рост.
В Сахалинской области наблюдается увеличение продаж строительных и бытовых товаров, что связано с притоком новых жителей, которые обживают приобретенное жилье. Также на Сахалине вырос спрос на смартфоны и бытовую технику, что сопутствует активному использованию онлайн-торговли. В то же время продажи автомобилей упали.
Снижение продаж новых автомобилей связано с ростом процентных ставок по автокредитам и более избирательным поведением покупателей, которые предпочитают проверенные марки. В ответ на это некоторые автосалоны внедрили стимулирующие программы.
Декабрьский рост процентных ставок по кредитам в Сахалинской области, по словам заместителя начальника экономического отдела Отделения Банка России Дмитрия Питиляка, негативно сказался на рынке автокредитования, что привело к снижению объема выдачи кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Зако́н спро́са и предложе́ния — экономический закон, объединяющий в себе закон спроса и закон предложения. Обычно цена устанавливается в точке равновесия между предложением и спросом.
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