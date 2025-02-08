Минимальная пенсия в России: рост на 63,52% обгоняет инфляцию

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2021 по 2025 год минимальная страховая пенсия по старости в России возросла на 63,52%, в то время как инфляция за тот же период составила 49,75%.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

Об этом сообщил "Газете.Ru" кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он отметил, что за пять лет размер минимально назначаемой страховой пенсии по старости увеличился на 14 процентных пунктов выше уровня инфляции. В 2021 году минимальная пенсия составляла 8120,54 рубля, а к 2025 году она вырастет до 13 278,40 рубля.

Право на получение этой выплаты имеют россияне с опытом работы не менее 15 лет и пенсионными накоплениями более 30 баллов. Однако в 2025 году граждане, достигшие пенсионного возраста, не смогут выйти на пенсию из-за продолжающегося переходного периода, который завершится в 2026 году. После этого пенсионный возраст составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.