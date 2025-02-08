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Газовые тревоги: цены в Европе вновь растут на фоне снижения запасов и угроз новых санкций

1:12
Экономика

Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, прокомментировал рост цен на газ в Европе.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

В интервью RT он отметил, что психологический фактор играет важную роль в подорожании, так как запасы газа в подземных хранилищах Европы быстро сокращаются и уже опустились ниже 50%. Если темпы отбора останутся такими же, к концу отопительного сезона запасы могут снизиться до 25-30%.

Юшков также указал на обсуждение новых санкций против России, которые могут затронуть газовый сектор. Он процитировал представителя США по Украине, который оценил текущие санкции на три из десяти и отметил возможность их ужесточения. Эти факторы также способствуют росту цен, однако основным остается холодная погода, которая усиливает давление на рынок.

Кроме того, согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость газа в Европе впервые с 13 октября 2023 года превысила $600 за тысячу кубометров.

Уточнения

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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