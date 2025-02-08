Исследование: 51% россиян рассчитывают на ипотеку для покупки жилья

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Около половины россиян планируют заняться решением жилищного вопроса в 2025 году, согласно исследованию компании Level Group.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Об этом сообщают "Известия". 12% респондентов собираются начать откладывать деньги на новую квартиру, 10% планируют продать свое жилье и приобрести новое, 3% намерены продать квартиру и инвестировать средства в другую сферу, а столько же хотят просто купить квартиру. 7% россиян уже готовятся переехать в новую квартиру, а 14% хотят начать или завершить ремонт.

Среди тех, кто собирается покупать жилье, 51% планируют воспользоваться ипотекой. 20% респондентов рассчитывают продать другое имущество для новой квартиры, а 15% надеются на помощь родственников. Ещё 15% только задумываются о том, чтобы заняться вопросом жилья до конца года.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.





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