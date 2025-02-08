В ЕС надеются, что зелёная энергетика поможет снизить зависимость от РФ

Евросоюз продолжит активно развивать возобновляемые источники энергии, чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Польше.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

По словам фон дер Ляйен, ЕС делает ставку на "зелёную" энергетику не только ради создания рабочих мест внутри Европы, но и для того, чтобы стать менее уязвимым перед внешними поставщиками, особенно Россией.

Тем временем газета Financial Times 30 января со ссылкой на источники сообщила, что ряд стран ЕС рассматривают возможность включения в будущие соглашения по урегулированию конфликта на Украине пункта о возобновлении поставок трубопроводного газа из России.

В Госдуме, в свою очередь, отметили, что внутри Евросоюза нет единого мнения по этому вопросу, а между странами существует значительный разлад, что делает принятие общей энергетической стратегии затруднительным.

Уточнения

Альтернати́вная энерге́тика — совокупность перспективных способов получения, хранения, передачи и использования энергии из источников (как правило, возобновляемых), которые используются не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования при, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде.



Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.