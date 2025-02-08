Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комнатные цветы будут пышными, если добавить это средство из аптеки
Высокий сервис в отелях и обслуживание в ресторанах: в России животные смогут путешествовать наравне с людьми
Какие упражнения могут быть опасны для здоровья?
Почти 30 тысяч Kia под угрозой — отзывают популярные модели
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Для него это шоу, а для неё серьёзно: профайлер разгадал истинные чувства SHAMAN'а и Мизулиной
Росстат представил реальные данные по безработице в России
Не едите ли вы подделку? Простой способ проверить качество сметаны
Полгода без еды: болезнь парализовала желудок 30-летней женщины

Украина увеличила импорт газа из Венгрии и Словакии

0:45
Экономика

Украина увеличила объёмы поставок природного газа из Венгрии и Словакии. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

По данным источника, 6 февраля объём импорта составил 10,9 млн кубометров газа, а уже на следующий день, 7 февраля, поставки выросли до 14,1 млн кубометров.

Тем временем британский военный аналитик Александр Меркурис ранее выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский теряет связь с реальностью, пытаясь использовать транзит газа в качестве инструмента давления на Россию.

Уточнения

Слова́кия — государство в Центральной Европе. Население составляет 5 443 120 человек (декабрь 2017), территория — 48 845 км².

Ве́нгри — государство в Центральной Европе. В период с 1989 по 2011 годы страна официально называлась Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), но с 1 января 2012 года вступила в силу новая конституция Венгрии, официально утвердившая сокращённое наименование государства — Ве́нгрия (Magyarország).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Авто
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию Аудио 
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье
Российский шоу-бизнес
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье Аудио 
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты
Российский шоу-бизнес
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Последние материалы
Киноа как в ресторане — готовим по правильной технологии
Кошка будет страдать, если оставить её одну: сколько можно отсутствовать без вреда для питомца
Прорисовка бровей без ошибок: как выбрать идеальный карандаш
Цены на летнюю резину вырастут — когда выгоднее всего её покупать
Сжигайте калории с комфортом — 7 эффективных упражнений без оборудования
Простая привычка, которая поможет избежать проблем с зубами и дыханием
Николай Басков предупредил россиян о мошенниках, которые действуют от его имени
Украина увеличила импорт газа из Венгрии и Словакии
Безумный гид и пощёчина акуле: как россиянка пострадала на Мальдивах
Секрет нежного и ароматного сырного соуса — рецепт, который всегда получается
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.