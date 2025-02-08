Росстат представил реальные данные по безработице в России

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В декабре 2024 года уровень безработицы в России остался на уровне 2,3%, что совпало с показателями ноября, согласно данным Росстата.

Фото: Freepik by ArthurHidden Офис

В числе безработных в возрасте 15 лет и старше числятся 1,8 миллиона человек, что соответствует методологии Международной организации труда.

При этом доля женщин среди безработных составила 52,3%, а уровень безработицы среди женщин (2,5%) оказался выше, чем среди мужчин (2,2%).

Разделение по регионам показало, что 1,2 миллиона безработных проживают в городах, а 0,6 миллиона — в сельской местности.

Уровень безработицы среди сельских жителей (3,3%) значительно превышает городской показатель, который составляет 2,1%.

Уточнения

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.



Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.



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