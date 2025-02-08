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Азербайджан хочет наладить поставки газа в Европу через Украину

0:57
Экономика

Украина ведёт активные переговоры по возможности использования своей газовой инфраструктуры для транспортировки газа из Азербайджана в Европу.  Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передаёт "Интерфакс-Украина".

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Он отметил, что речь не идёт только о поставках азербайджанского газа, а также о других видах газа, которые могут поступать под его видом.

Тихий не уточнил деталей реализации проекта или текущего этапа работы, однако отметил, что Украина получает различные сигналы от премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев готов заняться транспортировкой азербайджанского газа через свою территорию. Он также упомянул, что этот вопрос обсуждался на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Швейцарии.

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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