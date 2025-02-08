Китай и другие страны выстроились в очередь за американским СПГ — Трамп раскрыл детали

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и другие страны проявляют большой интерес к закупкам американского сжиженного природного газа (СПГ).

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Он подчеркнул, что Америка теперь занимает лидирующую позицию на рынке и что спрос на газ со стороны различных государств постоянно растёт.

Трамп сообщил, что США начали торги с СПГ буквально несколько дней назад. Он отметил, что не только Китай, но и множество других стран активно заинтересованы в покупке этого ресурса, добавив, что "у нас его больше, чем у кого-либо".

Республиканец также добавил, что США готовы поставлять свой СПГ не только в Китай, но и в Японию, а также в другие страны, которые выразят желание сотрудничать.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).



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