Как Россия использует западные активы в своих интересах

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Россия уже использует доходы от заблокированных западных активов для развития своей экономики, сообщает EADaily.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

В интервью РИА Новости он отметил, что дивиденды от капиталовложений постепенно накапливаются на счетах страны.

Мешков подчеркнул, что Россия фактически применяет доходы от западных активов для поддержания и развития экономики и регионов. В стране накоплены значительные прямые иностранные инвестиции от западных компаний, и построены производственные площадки, которые обслуживают нужды отечественной промышленности и сельского хозяйства.

При этом Россия не позволяет выводить западные капиталовложения за границу, включая дивиденды, которые также накапливаются на специальных счетах в стране.

Уточнения

Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.





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