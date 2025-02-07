Как Россия использует западные активы в своих интересах

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Россия уже использует доходы от заблокированных западных активов для развития своей экономики, сообщает EADaily.
В интервью РИА Новости он отметил, что дивиденды от капиталовложений постепенно накапливаются на счетах страны.
Мешков подчеркнул, что Россия фактически применяет доходы от западных активов для поддержания и развития экономики и регионов. В стране накоплены значительные прямые иностранные инвестиции от западных компаний, и построены производственные площадки, которые обслуживают нужды отечественной промышленности и сельского хозяйства.
При этом Россия не позволяет выводить западные капиталовложения за границу, включая дивиденды, которые также накапливаются на специальных счетах в стране.
Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.
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