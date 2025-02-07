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Северные деньги — что стоит за привлекательными зарплатами вахтовиков

2:04
Экономика

По данным Росстата, в 2021 году в России насчитывалось около 1,5 миллиона вахтовиков, а за три года их число увеличилось на 30% (около двух миллионов).

Рабочий на заводе
Фото: http://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рабочий на заводе

Как сообщает tmn.aif.ru, это составляет 2-2,6% от общего числа трудоустроенных россиян. Тюменская область традиционно остается регионом с высоким спросом на вахтовиков, особенно в нефтегазовом секторе и строительстве, где требуются бурильщики, геологи, сварщики и монтажники. Однако привлекательные "северные деньги" уже не так высоки, и многие ищут ответ на вопрос, почему, несмотря на все недостатки, люди продолжают трудиться вдали от дома.

Среди недостатков вахтовой работы — длительное отсутствие дома и сложные условия труда. Тем не менее, многие, особенно в небольших населенных пунктах, выбирают эту работу из-за более высокой зарплаты. В Голышмановском округе Тюменской области наблюдается дефицит трактористов, и местные предприятия не могут найти работников даже при предложении достойных условий труда и зарплаты около 50 тысяч рублей. В то же время вахтовики зарабатывают значительно больше, хотя их доходы тоже снизились, и сейчас составляют в среднем 120-150 тысяч рублей.

Работа вахтовым методом часто сопряжена с проблемами в семье. Вахтовики возвращаются домой, но по мере длительного отсутствия супруги привыкают к жизни без них, что может приводить к конфликтам и трудностям в семейных отношениях.

Несмотря на привлекательную зарплату, многие работники сталкиваются с суровыми условиями на местах, особенно у подрядчиков. Генеральный директор юридической компании "Группа-А" Георгий Габолаев подчеркивает важность изучения трудового договора, чтобы понимать, какие льготы и компенсации предлагает работодатель. 

Уточнения

Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контра́кт — соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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