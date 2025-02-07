Технические проверки на "ЗАЭС" подтверждают исправность оборудования

Безопасность ЗАЭС обеспечивается квалифицированным персоналом

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжаются плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту, направленные на поддержание исправности всех систем. По информации директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, оборудование находится в высокой степени готовности к возможному запуску.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ запорожская аэс

Как пояснила представитель "ЗАЭС", в соответствии с установленными технологическими регламентами, на энергоблоках проводятся все необходимые проверки и испытания. Они направлены на подтверждение работоспособности систем, имеющих критическое значение для безопасности. По ее словам, такие мероприятия являются стандартной практикой для подобных объектов и обеспечивают поддержание исправного состояния оборудования.

Кроме того, Яшина отметила, что эксплуатационная безопасность станции полностью обеспечивается высококвалифицированным персоналом.

7 февраля генеральный директор "Международного агентства по атомной энергии" (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. По ее итогам он заявил, что агентство продолжит поддержку работы сотрудников "ЗАЭС", чтобы обеспечить стабильную эксплуатацию станции. Однако Гросси также обратил внимание на рост числа атак на объект, подчеркнув, что ситуация с безопасностью остается сложной.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Она включает шесть энергоблоков общей мощностью 6 ГВт. В конце февраля 2022 года станция перешла под контроль России. С того момента территория станции и жилые районы Энергодара неоднократно подвергались ударам со стороны ВСУ, которая использует беспилотники, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

В настоящее время все шесть энергоблоков находятся в состоянии "холодный останов" и не производят электроэнергию. С сентября 2022 года на объекте работает миссия МАГАТЭ, состав которой регулярно обновляется в ходе ротаций.

Уточнения

Запоро́жская АЭ́С (ЗАЭС; укр. Запорізька АЕС, ЗАЕС) — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области России.



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