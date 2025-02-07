До 15 тыс. рублей на онлайн-шопинг — что больше всего покупают россияне

Специалисты "Авито Рекламы" и "Авито Товаров" провели исследование по онлайн-покупкам россиян. В опросе приняли участие более 5 тысяч человек.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Покупки

Согласно данным, 54% респондентов тратят на онлайн-покупки не более 10 тысяч рублей в месяц, сообщают "Вести Подмосковья".

Четверть опрошенных тратят от 10 до 20 тысяч рублей.

Каждый десятый может позволить себе до 30 тысяч, а 5% выделяют от 30 до 40 тысяч рублей.

Лишь 2% тратят более 70 тысяч рублей в месяц.

В среднем россияне тратят 14 737 рублей в месяц на онлайн-шопинг, причем в крупных городах эта цифра выше: в Москве — 22 142 рубля, в Санкт-Петербурге — 19 916 рублей.

Что покупают? В основном одежду и обувь — 78%. Также популярны подарки и товары в категориях красоты, спорта и здоровья — по 61%.

Большинство респондентов делают покупки не чаще 1-2 раз в месяц (32%), а около трети участников признались, что на их выбор влияет онлайн-реклама.

Уточнения

Шо́пинг — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.



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