Илон Маск создаёт город будущего — техасский Старбейс на пути к муниципалитету

Илон Маск активно продвигает амбициозный проект по созданию собственного города.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info город будущего

Маск направил письмо судье округа Кэмерон в Техасе (США) с просьбой провести общественные слушания о возможности превращения Старбейса, места реализации проекта Starship компани SpaceX, в муниципалитет. В Техасе, управляемом республиканцем Грегом Эбботтом, не существует подоходного налога для физических лиц, что делает этот штат особенно привлекательным для тех, кто ищет налоговые льготы.

В своём письме Маск подчеркнул, что он инвестирует миллиарды в инфраструктуру, местные предприятия с намерением сделать юг Техаса стартовой площадкой для полетов на Марс. Он отметил, что уже создал тысячи рабочих мест, и что многие из его сотрудников уже живут в Старбейсе.

Маск стремится сделать Старбейс "городом мирового класса", обеспечив все необходимые удобства и инфраструктуру. Он также заверил, что его приверженность к охране окружающей среды не изменится, даже если Старбейс станет городом. Как и с Tesla, он уже перенёс штаб-квартиру SpaceX в Техас и сменил место жительства, передаёт издание cronista.

Уточнения

Муниципалитет - в Соединенных Штатах под «муниципалитетом» обычно понимают город, поселок, деревню или другое местное самоуправление.



Теха́с (англ. Texas, американское произношение: [ˈtɛksəs], местное: [ˈtɛksɪz]; исп. Texas, произношение: [ˈtexas] ) — штат на юге США.

