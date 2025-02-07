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ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

1:42
Экономика

Цифровые рубли, которые пенсионеры получают в качестве выплат, можно использовать не только для оплаты покупок в магазинах, но и для передачи близким, например, внукам, без уплаты дополнительных комиссий. Разъяснения опубликовал Центральный банк, отвечая на вопрос "Как объяснить бабушке, что такое цифровой рубль?".

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Регулятор пояснил, что деньги могут существовать в разных формах: наличные представлены купюрами и монетами, безналичные хранятся на банковских счетах и используются при переводах или оплате картой.

Цифровой рубль объединяет обе эти формы — он работает без комиссий, как наличные, но при этом остается цифровым, как безналичные средства. Такое разъяснение было опубликовано в телеграм-канале Банка России в разделе с ответами на популярные вопросы.

Также регулятор отметил, что переводы денег на банковскую карту могут сопровождаться дополнительными расходами, поскольку некоторые банки взимают комиссию за такие операции.

В случае с цифровыми рублями этой проблемы не возникает, так как Банк России установил нулевой тариф на переводы в данной форме, и они могут осуществляться без ограничений по сумме.

Особое внимание было уделено добровольному характеру использования цифровых рублей. Если пенсионер предпочитает получать выплаты традиционным способом, ему не нужно подавать никаких заявлений в МФЦ или совершать другие дополнительные действия. Достаточно просто не открывать цифровой кошелек.

В случае, если кошелек уже был создан, его можно закрыть в любой момент.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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