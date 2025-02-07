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Путин одобрил сделку: структуре "Газпрома" автоматизация выкупает 33 % долей ООО "Газавтоматика диспетчерские системы"

Президент утвердил сделку: реструктуризация активов в "Газавтоматика диспетчерские системы"
1:51
Экономика

Президент России Владимир Путин разрешил ПАО "Газпром автоматизация" выкупить 33 % долей в уставном капитале ООО "Газавтоматика диспетчерские системы", ранее принадлежавших ООО "ПСИ". Это распоряжение было опубликовано на официальном портале правовых актов, что подтверждает его юридическую силу.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

В документе сообщалось, что публичное акционерное общество "Газпром автоматизация" получило право провести сделку по приобретению одной трети долей в ООО "Газавтоматика диспетчерские системы", находящихся в собственности ООО "ПСИ". Последняя компания выступает в роли дочернего предприятия "PSI Software SE" — немецкой фирмы, специализирующейся на разработке программного обеспечения. Согласно данным РБК, учредителями ООО "ГА диспетчерские системы" являются ПАО "Газпром автоматизация", владеющее 67 % долей, и ООО "ПСИ", имеющее оставшиеся 33 %. Основанная в 2016 году, компания занимается разработкой программного комплекса "Горизонт".

В декабре 2023 года Путин подписал указы, которые лишили немецкую "Wintershall" и австрийскую "OMV" прав участия в совместных предприятиях с "Газпромом", занимавшихся разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Тогда представители Кремля отмечали, что активы не изымаются принудительно, а продаются или передаются по результатам переговоров с компаниями, покидающими рынок. Ранее также было разрешено, чтобы "Gazprom International Limited" приобрела 100 % акций "Газпром зарубежнефтегаз".

Уточнения

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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