Цены на топливо в Венгрии под давлением: почему рынок нестабилен

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на топливо в основном формируются под влиянием мировых рыночных процессов и внешних факторов, таких как цена на нефть марки Brent, глобальный спрос, предложение, геополитическая ситуация и курс валют.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

В начале года в Венгрии наблюдался постоянный рост цен, в то время как прошлый год завершился ценами на бензин в 617 форинтов (около 154 руб.) и на дизель в 637 форинтов (около 160 руб.), затем цены значительно выросли.

В середине января премьер-министр Виктор Орбан заявил:

"То, что сейчас происходит на венгерских автозаправочных станциях, уже возмутительно".

В настоящее время на заправках можно встретить следующие средние цены:

Бензин 95 — 631 форинт (около 157 руб),

Дизель — 639 форинтов (около 161 руб.) за литр.

Из-за внешних условий автолюбителей, вероятно, ждут непростые месяцы.

Решения ОПЕК+, процессы в мировой экономике, политические планы Трампа и геополитические напряжения создают неопределенную перспективу, так что дальнейшая волатильность цен на топливо практически гарантирована.

Политика Дональда Трампа снова может стать серьезным фактором в изменении цен на нефть. Эффект от американских тарифов и санкций смешанный: тарифы могут повысить цены на нефть в США, так как Канада экспортирует в страну около 4 миллионов баррелей в день, а Мексика — около 700 тысяч баррелей в день.

Действия против иранского и российского нефтяного экспорта также могут способствовать росту цен.

Однако с апреля ОПЕК+ постепенно начнет восстановление текущего сокращения производства на 2,2 миллиона баррелей в день, что может снизить цены на нефть, передает венгерское издание index.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.



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