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Вклад отдалённых территорий РФ: энергия, поддержка и будущее

Прогресс и поддержка: как Госсовет развивает энергетику в отдалённых районах
Экономика

Одним из ключевых направлений работы комиссии Госсовета по энергетике признано совершенствование и обеспечение надежности энергогенерации в удалённых и изолированных районах России. Об этом проинформировал журналистов глава Якутии и председатель комиссии Айсен Николаев.

Лампочка на потолке
Фото: Wikipedia by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лампочка на потолке

Николаев пояснил, что вопросы развития энергогенерации на отдалённых территориях неоднократно обсуждались с помощником президента и секретарём Госсовета Алексеем Дюминым, который внимательно следит за деятельностью комиссии и оказывает ей постоянную поддержку. Он добавил, что меры по развитию локальных источников энергии способствуют общему прогрессу энергетического сектора и позволяют уверенно продвигаться в выбранном приоритетном направлении благодаря активному участию Дюмина.

Эксперт также обратил внимание на то, что так называемые изолированные энергорайоны охватывают до 65 % территории страны и располагаются в 23 субъектах РФ. На этих территориях проживает свыше 700 тысяч человек, а их экономический вклад составляет до 15 % от общего объёма ВВП России.

Уточнения

Госуда́рственный Сове́т Росси́йской Федера́ции — конституционный государственный и консультативно-совещательный орган формируемый президентом Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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