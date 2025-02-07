Вклад отдалённых территорий РФ: энергия, поддержка и будущее

Прогресс и поддержка: как Госсовет развивает энергетику в отдалённых районах

Одним из ключевых направлений работы комиссии Госсовета по энергетике признано совершенствование и обеспечение надежности энергогенерации в удалённых и изолированных районах России. Об этом проинформировал журналистов глава Якутии и председатель комиссии Айсен Николаев.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лампочка на потолке

Николаев пояснил, что вопросы развития энергогенерации на отдалённых территориях неоднократно обсуждались с помощником президента и секретарём Госсовета Алексеем Дюминым, который внимательно следит за деятельностью комиссии и оказывает ей постоянную поддержку. Он добавил, что меры по развитию локальных источников энергии способствуют общему прогрессу энергетического сектора и позволяют уверенно продвигаться в выбранном приоритетном направлении благодаря активному участию Дюмина.

Эксперт также обратил внимание на то, что так называемые изолированные энергорайоны охватывают до 65 % территории страны и располагаются в 23 субъектах РФ. На этих территориях проживает свыше 700 тысяч человек, а их экономический вклад составляет до 15 % от общего объёма ВВП России.

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