Красота под угрозой: в России салоны закрываются чаще, чем открываются

Бьюти-индустрия в России столкнулась с трудностями: по данным исследования "Контур.Фокус", в январе 2025 года число ликвидированных салонов красоты превысило количество новых открытий.
Эксперты отмечают, что рынок услуг красоты становится все более конкурентным, а растущие издержки вынуждают владельцев закрывать бизнес. Повышение арендных ставок, сложная экономическая ситуация и снижение спроса на дорогие услуги приводят к падению доходов.
Если тенденция сохранится, в ближайшие месяцы бьюти-индустрия может столкнуться с дальнейшим спадом. Эксперты предупреждают, что салоны красоты, особенно небольшие, будут продолжать уходить с рынка.
Салон красоты - заведение, занимающееся косметическим обслуживанием мужчин и женщин. К этой же ветви обслуживания относятся салоны причёсок и спа. Салоны красоты в отличие от них занимаются в основном работой с лицами и телами людей.
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