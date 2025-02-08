Красота под угрозой: в России салоны закрываются чаще, чем открываются

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бьюти-индустрия в России столкнулась с трудностями: по данным исследования "Контур.Фокус", в январе 2025 года число ликвидированных салонов красоты превысило количество новых открытий.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Как изменилась ситуация на рынке?

Общее число салонов выросло — за 13 месяцев рынок увеличился на 9 032 заведения.

Январь стал переломным — 1 603 салона закрылись, а открылись только 1 501.

Тренд на сокращение — впервые за год ликвидации превысили открытия.

Почему закрываются салоны?

Эксперты отмечают, что рынок услуг красоты становится все более конкурентным, а растущие издержки вынуждают владельцев закрывать бизнес. Повышение арендных ставок, сложная экономическая ситуация и снижение спроса на дорогие услуги приводят к падению доходов.

Что дальше?

Если тенденция сохранится, в ближайшие месяцы бьюти-индустрия может столкнуться с дальнейшим спадом. Эксперты предупреждают, что салоны красоты, особенно небольшие, будут продолжать уходить с рынка.

Уточнения

Салон красоты - заведение, занимающееся косметическим обслуживанием мужчин и женщин. К этой же ветви обслуживания относятся салоны причёсок и спа. Салоны красоты в отличие от них занимаются в основном работой с лицами и телами людей.





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