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Германия перестает покупать российские товары: импорт упал на 50%

1:36
Экономика

Внешнеторговые отношения между Россией и Германией продолжают ослабевать. По данным Федерального статистического управления ФРГ, в 2024 году Берлин уменьшил закупки российских товаров и услуг на 49,7%, сократив их объем до €1,81 млрд.

Гипермаркет
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гипермаркет

Как изменился торговый баланс?

  • Импорт российских товаров — снизился почти в два раза.
  • Экспорт немецкой продукции в Россию — сократился на 15,3% и составил €7,56 млрд.
  • Импорт урана из России в Германию — вырос на 70% за год, несмотря на общую тенденцию к снижению торговли.

Политические и экономические факторы

Эксперты связывают падение объемов торговли с санкциями, экономическими ограничениями и изменением логистических цепочек. Несмотря на сокращение импорта российской продукции, в Берлине продолжаются дискуссии о возможном возобновлении поставок энергоносителей, что подтверждает заявление депутата бундестага Севим Дагделен о необходимости перезапуска "Северного потока" и импорта российской нефти на завод в Шведте.

Что дальше?

Пока тенденция к снижению торговли сохраняется, однако отдельные виды поставок, такие как уран, продолжают расти. Эксперты прогнозируют дальнейшие изменения в экономических связях России и Германии в зависимости от политических решений и санкционной политики ЕС.

Уточнения

Импорт (от лат. importare - ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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