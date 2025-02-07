В России спрогнозировали замедление зарплатной гонки

По прогнозам на 2025 год в России, вероятнее всего, произойдет замедление темпов роста заработных плат. При этом увеличение зарплат как для новых, так и для действующих работников будет в первую очередь направлено на противодействие инфляции. Такие прогнозы озвучила Екатерина Дегтярева, руководитель направления платформы онлайн-рекрутинга hh. ru в Сибири.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Она подчеркнула, что в следующем году акцент работодателей переместится с общемирового роста зарплат на поддержку текущих сотрудников. Это будет касаться, в частности, нематериальных инициатив, направленных на улучшение условий труда, передает ТАСС.

Тем не менее, как добавила эксперт, борьба за кадры в ближайшем будущем не исчезнет. Уже сейчас в некоторых секторах высокая заработная плата перестает быть главным фактором, определяющим выбор соискателей. Они стали уделять больше внимания таким аспектам, как атмосфера в коллективе, культурные особенности компании и отношение руководства к персоналу.

Уточнения

Подбор персонала (рекрутмент; англ. recruitment) — специализированная деятельность, функция HR, направленная на поиск и подбор кандидатов на вакантные позиции в организации. Эта деятельность может осуществляться как HR-менеджерами или специалистами по рекрутменту в штате организации, так и непосредственно линейными руководителями, например, в малом бизнесе.



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