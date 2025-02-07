Вывески только на русском: как это скажется на экономике?

Законопроект о запрете иностранных слов в названиях российских компаний вызвал ожесточенные споры. Бизнес-ассоциации выступили против нововведения, заявив, что оно может обернуться для них катастрофическими расходами.

Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Здание Госдумы РФ

Почему бизнес против?

Замена всех вывесок на русские обойдется компаниям в десятки миллиардов рублей.

Бренды, уже ставшие узнаваемыми, потеряют свою идентичность.

Многие компании зарегистрированы в интернете на латинице, и изменение названий приведет к путанице.

Что думают эксперты?

Известный экономист Георгий Остапкович уверен, что законопроект перегружен крайностями. По его мнению, запрет не улучшит экономику, а только создаст лишние проблемы для предпринимателей. Он считает, что такие меры оправданы только в случае "засилья" англоязычной рекламы, а пока этого нет, менять ничего не нужно.

Что будет дальше?

Сейчас законопроект находится на рассмотрении, и депутаты обещают учесть предложения бизнеса. Однако не исключено, что запрет иностранных вывесок может быть принят уже в ближайшее время.

Уточнения

Рекла́ма (от фр. réclame - букв. выкрикивать через нем. Reklame) — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования, с целью формирования или поддержания интереса к нему.



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