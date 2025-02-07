Вывески только на русском: как это скажется на экономике?

Законопроект о запрете иностранных слов в названиях российских компаний вызвал ожесточенные споры. Бизнес-ассоциации выступили против нововведения, заявив, что оно может обернуться для них катастрофическими расходами.
Известный экономист Георгий Остапкович уверен, что законопроект перегружен крайностями. По его мнению, запрет не улучшит экономику, а только создаст лишние проблемы для предпринимателей. Он считает, что такие меры оправданы только в случае "засилья" англоязычной рекламы, а пока этого нет, менять ничего не нужно.
Сейчас законопроект находится на рассмотрении, и депутаты обещают учесть предложения бизнеса. Однако не исключено, что запрет иностранных вывесок может быть принят уже в ближайшее время.
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