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Как отложенный выход на пенсию влияет на выплаты

Экономика

Россияне могут увеличить свою пенсию более чем в два раза, если решат выйти на пенсию позже.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, объяснил в интервью сайту aif. ru, что такое решение предоставляет гражданам право, а не обязанность.

Отложенный выход на пенсию позволяет значительно повысить количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и фиксированную выплату. Например, если человек на момент обращения за пенсией накопил 153 пенсионных балла, то его страховая пенсия составит 31 198,27 рубля. Если он решит отложить выход на год, его пенсия вырастет до 33 257,44 рубля, поскольку ИПК увеличится на 7%, а фиксированная выплата на 5,6%.

Если откладывать выход на пенсию на пять лет, фиксированная выплата увеличится на 36%, а количество ИПК — на 45%. В этом случае размер пенсии возрастет до 44 435,80 рубля.

При откладывании на десять лет фиксированная выплата вырастет в 2,11 раза, а ИПК — в 2,32 раза, что позволит увеличить пенсию до 70 509,37 рубля, более чем в два раза от первоначальной суммы.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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