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Человекоцентричность: приоритетный тренд рынка труда 2025

Переосмысление мотивации сотрудников: качественные изменения в "hr"
Экономика

В 2025 году российский рынок труда будет характеризоваться акцентом на персонализированном подходе к сотрудникам, который часто называют "человекоцентричностью". По мнению экспертов, такой вектор развития позволит замедлить стремительный рост заработных плат, поскольку основное внимание будет уделяться компенсации инфляционных процессов.

Рабочие на стройке
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Рабочие на стройке

Директор подразделения онлайн-рекрутинга "hh.ru" в Сибири, Екатерина Дегтярева, отметила, что результаты опроса работодателей свидетельствуют о том, что в будущем повышение окладов в большей степени направят на сохранение покупательной способности сотрудников, а не на усиление конкуренции за рабочие ресурсы. В этом контексте нематериальные стимулы и программы поддержки персонала получат новые возможности для развития, поскольку спрос на квалифицированных специалистов остаётся высоким.

Эксперт также подчеркнула, что нехватка работников особенно заметна в сегменте массового линейного персонала. При этом для определённых категорий специалистов высокие зарплаты уже не играют решающую роль. Соискатели стали придавать значение атмосфере в коллективе, отношению руководства, возможностям карьерного и профессионального роста, а также дополнительным социальным льготам. Так, наличие корпоративной пенсии или путёвки в санаторий может оказаться критически важным для работников старшего возраста, а предоставление услуг корпоративного детского сада — для молодых специалистов.

По прогнозам, процессы подбора и управления кадрами в следующем году претерпят значительное влияние цифровизации. Привлечение искусственного интеллекта для автоматизации найма, акцент на удержание уже сформированных команд, развитие бренда работодателя и повышение квалификации сотрудников станут приоритетными направлениями. Вместе с тем, на рынок труда будут оказывать влияние и негативные факторы. Дегтярева указала на неблагоприятную демографическую динамику: уход старшего поколения с рынка и рекордно низкий уровень безработицы, при этом спрос на новые кадры оценивается примерно в 3,5 миллиона человек. Дополнительные трудности создают ограничения для трудоустройства мигрантов и рост мобильности сотрудников.

Опрос, проведённый платформой, выявил, что около 21 % компаний планируют сократить штат в 2025 году, в то время как 55 % участников исследования прогнозируют увеличение числа сотрудников. Особенно оптимистичные ожидания высказали представители малого и среднего бизнеса, а также специалисты из IT-сферы и производственных отраслей.

Уточнения

HeadHunter (hh ru) — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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