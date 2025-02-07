Платное высшее образование по-новому: что ждет студентов?

Президент РФ Владимир Путин поручил изменить систему платного приема в вузы, чтобы повысить его качество и исключить набор студентов на невостребованные специальности. С 2026 года вузы должны будут адаптироваться к новым требованиям.
Президент РФ отметил, что некоторые вузы злоупотребляют возможностью набирать студентов на бесполезные специальности. Это приводит к выпуску специалистов, которые не могут найти работу. В результате реформа направлена на то, чтобы сделать высшее образование более качественным и полезным для экономики.
Обновленные требования к платному приему вступят в силу с 2026 года. Власти уже разрабатывают пакет решений, который позволит провести реформу плавно и эффективно.
Вы́сшее уче́бное заведе́ние (сокращённо — вуз) — образовательное учреждение, осуществляющее подготовку высококвалифицированных кадров с высшим образованием. В некоторых странах к высшей школе могут причисляться любые учебные заведения, готовящие специалистов на базе среднего общего образования.
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