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Платное высшее образование по-новому: что ждет студентов?

Экономика

Президент РФ Владимир Путин поручил изменить систему платного приема в вузы, чтобы повысить его качество и исключить набор студентов на невостребованные специальности. С 2026 года вузы должны будут адаптироваться к новым требованиям.

Мужчина решает задачу на доске
Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мужчина решает задачу на доске

Что изменится в правилах приема?

  • Отменят набор на бесполезные профессии — теперь вузы смогут предлагать платное обучение только по востребованным направлениям.
  • Строгий контроль за качеством образования — недопустимо, чтобы непрофильные вузы готовили специалистов низкого уровня.
  • Привязка к рынку труда — профессии, на которые нет спроса, исключат из платного приема.

Зачем нужна реформа?

Президент РФ отметил, что некоторые вузы злоупотребляют возможностью набирать студентов на бесполезные специальности. Это приводит к выпуску специалистов, которые не могут найти работу. В результате реформа направлена на то, чтобы сделать высшее образование более качественным и полезным для экономики.

Когда вступят в силу новые правила?

Обновленные требования к платному приему вступят в силу с 2026 года. Власти уже разрабатывают пакет решений, который позволит провести реформу плавно и эффективно.

Уточнения

Вы́сшее уче́бное заведе́ние (сокращённо — вуз) — образовательное учреждение, осуществляющее подготовку высококвалифицированных кадров с высшим образованием. В некоторых странах к высшей школе могут причисляться любые учебные заведения, готовящие специалистов на базе среднего общего образования.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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