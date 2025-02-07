Дачный участок в СНТ — на что обратить внимание при покупке такой недвижимости

5:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

После отмены льготной ипотеки россияне активнее стали покупать дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) вблизи городов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Дача

Дачные участки можно использовать не только для садоводческих нужд, но для строительства дома. Покупка такой недвижимости сегодня оптимальный вариант, так как загородные дома подорожали, однако есть и подводные камни.

Мезенцев Федор, лидер общественного движения "Народный сад" в интервью Pravda. Ru рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачи в СНТ, обязательно ли после приобретения недвижимости вступать в товарищество и можно ли прописаться в дачном доме для постоянного проживания.

По словам эксперта, варианты земельных участков разнообразны: от дорогих коттеджных поселков с высоким обслуживанием до деревень с минимальными удобствами и садоводческих некоммерческих товариществ, которые подойдут массовому покупателю.

В Московской области насчитывается около 12 тысяч СНТ, а по всей России — 76 тысяч. По статистике, около 60 миллионов граждан так или иначе связаны с загородной жизнью или садоводством. Тем, кто впервые рассматривает покупку недвижимости, следует обратить внимание на несколько важных моментов.

Во-первых, с 1 марта 2025 года сделки с земельными участками будут возможны только при наличии границ, внесенных в Росреестр. До этого момента можно было купить участок без межевания, однако это создает риски: заявленные 8 соток могут оказаться меньше из-за неправомерных действий соседей. С обновлением в законодательстве будет проще защитить свои права.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на подъездные дороги. Чаще всего СНТ обслуживает их за свой счет, поэтому важно понимать условия доступа. Также стоит выяснить, какой объем электроэнергии можно подключить к участку. Если электрические сети принадлежат СНТ, подключение может быть более экономичным, чем попытки работать с монополистами. Например, подключение 15 киловатт может стоить около 150 тысяч рублей, что иногда сопоставимо со стоимостью самого земельного участка в некоторых регионах России.

Мезенцев рекомендует перед покупкой посетить садоводческое товарищество, познакомиться с председателем и будущими соседями, что поможет принять более обоснованное решение. Как заметил эксперт, "землю купить можно, а вот соседей — нет".

Важно учитывать близость садоводческих некоммерческих товариществ к мусорным полигонам. В Московской области, хотя мусорные полигоны были закрыты, но на их территориях начали возникать площадки для обработки и сортировки твердых коммунальных отходов, что иногда выглядит как обычная свалка. Если СНТ расположено в пределах 15 км от мусорного полигона, запах мусора может доноситься до участков, что создает не только дискомфорт, но и потенциальную угрозу для здоровья.

Покупателям также стоит изучить генеральный план застройки местности. Цены на земельные участки могут быть ниже рыночных из-за наличия юридических проблем или возможности их изъятия под коммерческое строительство. Если вы не имеете опыта в земельном праве, как заметил собеседник, рекомендуется обратиться к квалифицированному риэлтору. Лучше всего выбирать специалистов по рекомендациям знакомых, чем ориентироваться на объявления в интернете.

Также эксперт заверил, что участие в СНТ для владельца — дело добровольное. Однако если человек не является членом, его права ограничены: он может голосовать только по двум основным вопросам — утверждению бюджета и решению о судьбе общего имущества, например, при голосовании по строительству дороги, покупке трансформатора и т. д. По всем остальным вопросам, таким как выборы председателя, ревизионной комиссии или утверждение отчета правления, права не члена СНТ не действуют. В любой момент владелец участка может подать письменное заявление в правление СНТ с копиями документов на земельный участок. В течение месяца его должны рассмотреть, и если он станет членом товарищества, получит право голосовать по всем вопросам, а также избираться в правление или ревизионную комиссию, включая возможность выдвижения своей кандидатуры на пост председателя, если его поддержат жители.

Мезенцев напомнил, что с 1 января 2019 года по поручению президента России владельцы жилых домов в садоводческих некоммерческих товариществах могут зарегистрироваться по месту жительства. Для этого дом должен быть оформлен как жилой и иметь присвоенный адрес от администрации. Владелец дома подает обращение через многофункциональный центр, после чего органы МВД регистрируют его по месту жительства. Жилой дом может находиться как в деревне, так и в СНТ, и права граждан на прописку в этих случаях являются равными, заключил эксперт.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .





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