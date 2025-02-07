Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канье Уэст высказался о внешнем виде Бьянки Цензори: я властвую
Как отложенный выход на пенсию влияет на выплаты
Метеоролог рассказала, когда в Россию придет весна
Переосмысление мотивации сотрудников: качественные изменения в "hr"
Нашествие одичавших коров стало государственной проблемой в Литве
Готовим простой салат из колбасы и сухариков: идеальный перекус на работу
Молчать и всё равно быть интересным? Да, это возможно — вот в чём секрет
Открытие, которое переписывает науку: миллионы лет назад Европу покрывал гигантский ледник
Минздрав разработал проект по трудоустройству выпускников медвузов

Дачный участок в СНТ — на что обратить внимание при покупке такой недвижимости

5:25
Экономика

После отмены льготной ипотеки россияне активнее стали покупать дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) вблизи городов.

Дача
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Дача

Дачные участки можно использовать не только для садоводческих нужд, но для строительства дома. Покупка такой недвижимости сегодня оптимальный вариант, так как загородные дома подорожали, однако есть и подводные камни.

Мезенцев Федор, лидер общественного движения "Народный сад" в интервью Pravda. Ru рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачи в СНТ, обязательно ли после приобретения недвижимости вступать в товарищество и можно ли прописаться в дачном доме для постоянного проживания.

По словам эксперта, варианты земельных участков разнообразны: от дорогих коттеджных поселков с высоким обслуживанием до деревень с минимальными удобствами и садоводческих некоммерческих товариществ, которые подойдут массовому покупателю.

В Московской области насчитывается около 12 тысяч СНТ, а по всей России — 76 тысяч. По статистике, около 60 миллионов граждан так или иначе связаны с загородной жизнью или садоводством. Тем, кто впервые рассматривает покупку недвижимости, следует обратить внимание на несколько важных моментов.

Во-первых, с 1 марта 2025 года сделки с земельными участками будут возможны только при наличии границ, внесенных в Росреестр. До этого момента можно было купить участок без межевания, однако это создает риски: заявленные 8 соток могут оказаться меньше из-за неправомерных действий соседей. С обновлением в законодательстве будет проще защитить свои права.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на подъездные дороги. Чаще всего СНТ обслуживает их за свой счет, поэтому важно понимать условия доступа. Также стоит выяснить, какой объем электроэнергии можно подключить к участку. Если электрические сети принадлежат СНТ, подключение может быть более экономичным, чем попытки работать с монополистами. Например, подключение 15 киловатт может стоить около 150 тысяч рублей, что иногда сопоставимо со стоимостью самого земельного участка в некоторых регионах России.

Мезенцев рекомендует перед покупкой посетить садоводческое товарищество, познакомиться с председателем и будущими соседями, что поможет принять более обоснованное решение. Как заметил эксперт, "землю купить можно, а вот соседей — нет".

Важно учитывать близость садоводческих некоммерческих товариществ к мусорным полигонам. В Московской области, хотя мусорные полигоны были закрыты, но на их территориях начали возникать площадки для обработки и сортировки твердых коммунальных отходов, что иногда выглядит как обычная свалка. Если СНТ расположено в пределах 15 км от мусорного полигона, запах мусора может доноситься до участков, что создает не только дискомфорт, но и потенциальную угрозу для здоровья.

Покупателям также стоит изучить генеральный план застройки местности. Цены на земельные участки могут быть ниже рыночных из-за наличия юридических проблем или возможности их изъятия под коммерческое строительство. Если вы не имеете опыта в земельном праве, как заметил собеседник, рекомендуется обратиться к квалифицированному риэлтору. Лучше всего выбирать специалистов по рекомендациям знакомых, чем ориентироваться на объявления в интернете.

Также эксперт заверил, что участие в СНТ для владельца — дело добровольное. Однако если человек не является членом, его права ограничены: он может голосовать только по двум основным вопросам — утверждению бюджета и решению о судьбе общего имущества, например, при голосовании по строительству дороги, покупке трансформатора и т. д. По всем остальным вопросам, таким как выборы председателя, ревизионной комиссии или утверждение отчета правления, права не члена СНТ не действуют. В любой момент владелец участка может подать письменное заявление в правление СНТ с копиями документов на земельный участок. В течение месяца его должны рассмотреть, и если он станет членом товарищества, получит право голосовать по всем вопросам, а также избираться в правление или ревизионную комиссию, включая возможность выдвижения своей кандидатуры на пост председателя, если его поддержат жители.

Мезенцев напомнил, что с 1 января 2019 года по поручению президента России владельцы жилых домов в садоводческих некоммерческих товариществах могут зарегистрироваться по месту жительства. Для этого дом должен быть оформлен как жилой и иметь присвоенный адрес от администрации. Владелец дома подает обращение через многофункциональный центр, после чего органы МВД регистрируют его по месту жительства. Жилой дом может находиться как в деревне, так и в СНТ, и права граждан на прописку в этих случаях являются равными, заключил эксперт.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Авто
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО Аудио 
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Авто
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами Аудио 
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Садоводство, цветоводство
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова Находка века: как искусственный интеллект помог раскрыть секреты обугленных свитков Игорь Буккер Виток эскалации. Германия планирует закупить Томагавки у США Дмитрий Плотников
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Последние материалы
Венгрия готова к сделке с США, Орбан рассказал о договоренностях с Трампом
Назван самый дорогой город России для перелетов
Ледяной коридор — Канада задержала беженцев, за попытку перейти границу в смертельных условиях
Конституционный кризис США — скандал вокруг Doge в министерствах США и шпионаж
Дачный участок в СНТ — на что обратить внимание при покупке такой недвижимости
Беременная Заворотнюк опубликовала видео с пляжа в Дубае
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
В каких случаях питомцы могут стать причиной судебных исков
Гибкость, удобство, контроль: инновация Canon, которую никто не заметил
Стало известно, какое прозвище дали Меган Маркл в королевском дворце
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.