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Будущий московский форум электронной коммерции: решения и практический опыт

17 февраля в Москве: все об электронной торговле на одной площадке
1:58
Экономика

17 февраля столица России станет местом проведения специализированной конференции, целиком сосредоточенной на актуальных проблемах и практических решениях в области электронной коммерции. Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, официально подтвердила эту информацию.

бизнес
Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
бизнес

В рамках подготовки к мероприятию пресс-служба департамента инновационного развития и предпринимательства столицы обнародовала программу конференции: насыщенный график включает выступления топ-менеджеров ведущих компаний, экспертов маркетплейсов, а также практические сессии. Особое внимание будет уделено изучению успешных стратегий в электронной торговле и непосредственной помощи предпринимателям по решению бизнес-задач.

После основного события участникам предлагается углубить свои знания через трехдневный онлайн-курс вебинаров (18-20 февраля). Программа охватывает широкий спектр тем, от привлечения клиентов и анализа трендов в интернет-продажах до оптимизации карточек товаров на маркетплейсах. Сергунина отметила значительный рост числа малых и средних предприятий Москвы, активно работающих онлайн: за последние три года их количество выросло почти вдвое.

Она подчеркнула, что выход в интернет открывает новые возможности для увеличения прибыли и географии продаж местных брендов. По данным пресс-службы, только резиденты проекта "Сделано в Москве" за 2024 год через три крупнейших российских онлайн-платформы реализовали свыше 370 тысяч товаров на сумму около 750 миллионов рублей. Зарегистрироваться для участия можно через портал "Малый бизнес Москвы". Конференция состоится в "Цифровом деловом пространстве".

Уточнения

Сергунина Наталья Алексеевна (род. 1978) — заместитель мэра Москвы.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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