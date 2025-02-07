Автоматизация как ключ к эффективной экономики страны

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Дефицит кадров ставит крест на сокращении рабочей недели в России
2:39
Экономика

Внедрение 36-часовой рабочей недели в России в ближайшей перспективе остается под большим вопросом из-за острой проблемы нехватки рабочей силы, что подчеркнул Александр Шершуков, заместитель председателя "Федерации независимых профсоюзов России" (ФНПР).По его мнению, для реализации такой инициативы необходимо кардинальное изменение подходов, в частности, массовое внедрение автоматизации производственных процессов.

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Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info
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Контрастно этому, Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, выразила надежду на возможность сокращения рабочей недели до 36 часов в ближайшие годы. Она указала на то, что активное продвижение этой идеи начнется после завершения специальной военной операции, но окончательное решение будет принято лишь после проведения пилотных проектов и оценки их результатов.

Шершуков акцентировал внимание на критическом дефиците кадров как главной преграде для сокращения рабочего времени. Уменьшение часов труда приведет к тому, что уже существующий дефицит рабочей силы усугубится, создавая дополнительные трудности. Он ссылается на прогнозы министра труда и социальной защиты Антона Котякова, согласно которым к 2030 году в России может не хватать до 3 миллионов работников. Вопрос о том, кто сможет компенсировать этот недостаток, остается открытым. Эксперт также подчеркнул, что даже после окончания СВО ситуация с рабочей силой не улучшится существенно. Возвращение части военнослужащих на рынок труда не сможет восполнить масштабы дефицита. Кроме того, низкий уровень безработицы делает невозможным замещение сокращенного рабочего времени. Демографические проблемы, такие как снижение рождаемости и старение населения, усугубляют кризис. Несмотря на потенциальные преимущества сокращения рабочей недели, в текущих условиях реализация этой идеи представляется крайне сложной.

Шершуков указывает на необходимость радикальной автоматизации, но отмечает, что для этого требуются значительные инвестиции, которые при текущей ключевой ставке Центробанка недоступны. Подтверждая эти опасения, вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала о прогнозируемой потребности в 3 миллионов дополнительных работниках для российской экономики к 2030 году.

Уточнения

Федера́ция незави́симых профсою́зов Росси́и (ФНПР) — российская общественная организация, объединяющая большинство крупных российских профессиональных союзов. По численности членов (около 20 млн человек на 2016 год) является самым крупным профсоюзным объединением России. Представители ФНПР входят в совещательные структуры при органах государственной власти.
 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, качества и уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения и т.д.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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