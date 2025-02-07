Почему золото стало самых доходным активом: мнение эксперта

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович рассказал, что сделало золото самым прибыльным активом в ушедшем году. Об этом пишет издание RT.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слитки золота

Эксперт считает, что причина кроется в нестабильности доллара и спросе мировых Центробанков на драгметалл. Отсюда следует, что котировки золота продолжат расти.

Калманович прогнозирует, что первый квартал 2025 года не успеет закончиться, а котировки могут достигнуть показателей в $3000 за тройскую унцию

В качестве альтернативы золоту аналитик предлагает рассмотреть облигации федерального займа (ОФЗ). Их доходность составляет 18%. Также не стоит игнорировать рынок криптовалюты. Для многих биткоин по-прежнему остается актуальным активом, в который вкладываются на долгосрок.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.





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