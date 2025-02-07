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Ответы Центрального банка: как обезопасить перевод

ЦБ России выступил против запрета переводов выше МРОТ между гражданами
0:59
Экономика

Центральный банк России выступил против идеи запрета переводов между физическими лицами на сумму, превышающую один МРОТ, как способа борьбы с мошенничеством. По мнению регулятора, подобные ограничения создадут излишние барьеры для клиентов финансовых учреждений. Об этом сообщается в ответах на вопросы, опубликованных в официальном Telegram-канале ЦБ.

Центробанк России
Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Центробанк России

В своем заявлении регулятор подчеркнул, что многие банки уже предлагают инструменты для защиты от мошеннических операций. Например, клиенты могут самостоятельно настроить запрет на дистанционные переводы или установить лимиты на суммы и частоту операций через онлайн-банкинг.

Кроме того, ЦБ напомнил, что кредитные организации не имеют права принуждать клиентов к использованию онлайн-банка. Решение о том, пользоваться ли дистанционными услугами банков, остается за самими клиентами.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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