Олег Кузьмин о ключевой ставке от 23% до 12% — что ожидать

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Судьба ключевой ставки Банка России может развиваться по одному из трех сценариев, как отметил главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

По базовому и наиболее вероятному сценарию, с II квартала ключевая ставка должна снизиться с 21% до 16% к октябрю, а затем до 12% в период с марта по июль 2026 года. Жесткий сценарий предполагает, что ставка может достигнуть 23% и оставаться на этом уровне до ноября, после чего последует медленное снижение до 14%. Мягкий сценарий предполагает быстрое снижение ставки до 12% уже к декабрю 2025 года, сообщает "РГ".

Тем не менее, будущее ключевой ставки во многом будет зависеть от того, как будет развиваться диалог между Россией и США.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.





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