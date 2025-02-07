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Международные резервы России увеличились на 1,1 млрд долларов

1:19
Экономика

По состоянию на 31 января 2025 года международные резервы России составляют 620,8 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,1 миллиарда долларов или на 0,2%.

Золото
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Золото

Это отмечается в материалах Банка России, где указано, что рост резервов произошел главным образом из-за положительной переоценки, сообщает "Интерфакс".

По данным на 24 января, объем резервов был 619,7 миллиарда долларов. 

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и монетарное золото. 

После начала специальной операции России на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, включая замораживание золотовалютных резервов. Запреты касаются операций по управлению резервами и активами Центробанка, а также взаимодействия с любыми юридическими лицами, действующими от имени или по поручению ЦБ.

Уточнения

Золотовалютные резервы — государственные высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования. Состоят из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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