Международные резервы России увеличились на 1,1 млрд долларов

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

По состоянию на 31 января 2025 года международные резервы России составляют 620,8 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,1 миллиарда долларов или на 0,2%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Золото

Это отмечается в материалах Банка России, где указано, что рост резервов произошел главным образом из-за положительной переоценки, сообщает "Интерфакс".

По данным на 24 января, объем резервов был 619,7 миллиарда долларов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и монетарное золото.

После начала специальной операции России на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, включая замораживание золотовалютных резервов. Запреты касаются операций по управлению резервами и активами Центробанка, а также взаимодействия с любыми юридическими лицами, действующими от имени или по поручению ЦБ.

Уточнения

Золотовалютные резервы — государственные высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования. Состоят из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.





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