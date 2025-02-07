Деньги обратно: налоговый вычет на недвижимость в России вырос до 1,1 млн рублей

Член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов сообщил, что с 2025 года россияне, которые платят повышенные ставки НДФЛ и берут ипотеку на недвижимость, смогут получить налоговый вычет до 1,1 миллиона рублей.
Гаврилов отметил, что это изменение связано с внедрением прогрессивной шкалы налогообложения, которая начнет действовать с начала 2025 года. Основной принцип имущественного налогового вычета останется прежним: россияне смогут вернуть часть уплаченного налога за приобретение недвижимости и по ипотечным процентам, сообщает РИА Новости.
Ранее максимальный возврат составлял 13% от фиксированных пределов — 260 тысяч рублей за покупку недвижимости и 390 тысяч рублей за ипотечные проценты. В новой шкале НДФЛ, ввиду дифференцированных ставок, сумма возврата увеличится. Например, граждане с доходом свыше 50 миллионов рублей, которые уплачивают налог в размере 22%, смогут получать возврат до 1,1 миллиона рублей.
Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.
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